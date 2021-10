Top Volley Cisterna, debutto in casa contro Padova

Seconda giornata di campionato per la Top Volley Cisterna che questa sera affronterà la Kioene Padova. Il team pontino torna ad abbracciare il pubblico di casa del Palasport di via delle provincie.

Un’occasione per coach Fabio Soli e i nuovi giocatori bianco blu di presentarsi ai tifosi di Cisterna.

Un mix di emozioni utili a risollevare il morale, per riscattare il risultato negativo di domenica scorsa con la Sir Safety Conad Perugia.

Nella partita di esordio il sestetto cisternese ha dimostrato grande qualità di gioco ma soprattutto di saper reagire alle difficoltà, lottando punto a punto nella partita persa per 3-0. Questa sera, alle ore 20.30, la Top Volley scende in campo a Cisterna contro la Kioene Padova, per la seconda giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.

Cisterna e Padova si sono affrontate 32 volte nel massimo campionato italiano con 15 successi per la formazione pontina e 17 per i veneti. Stephen Maar della Top Volley Cisterna è l’unico ex in campo avendo indossato la casacca veneta nella stagione 2016/2017.

Il match verrà arbitrato da Boris Roberto e Piana Rossella. La partita tra la Top Volley Cisterna e Kioene Padova verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30.