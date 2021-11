Top Volley Cisterna, domani la sesta di campionato contro Piacenza

Domani 14 novembre ore 20.30 in scena la sesta giornata del campionato di Superlega Credem Banca. La Top Volley Cisterna scende in campo Pala Banca contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Lorenzo Bernardi.

Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce da due vittorie consecutive contro Verona a Vibo Valentia. Dall’altra parte della rete c’è la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ferma a 10 punti in classifica, vuole raccogliere un risultato positivo tra le mura amiche dopo lo scivolone in Brianza pochi giorni dopo l’esaltante 3-1 esterno nel derby con Modena.

“Piacenza è una delle formazioni più forti per l’organico di cui dispone ogni domenica, composto da giocatori di prima fascia – commenta Domenico Cavaccini della Top Volley Cisterna – Andiamo in trasferta con un buon morale, con la consapevolezza di aver conquistato due vittorie consecutive, ma con i piedi per terra. Non sarà una partita facile, però credo che noi in questo momento dobbiamo scendere in campo quasi sempre con la stessa motivazione, quella di provare a strappare qualche punto agli avversari. Approcciare nella maniera giusta, senza troppa pressione, ma con la consapevolezza di poter esprimere un buon gioco. Non sarà facile – prosegue – però in questo momento abbiamo anche dalla nostra la scia dell’entusiasmo che ci portiamo dietro da queste due vittorie. Ci metteremo in viaggio consapevoli e andiamo a provare a fare qualcosa di buono, poi se non arriva non ne facciamo un dramma, però ogni partita va affrontata con questo piglio”.

La Top Volley Cisterna, a 6 punti come Modena e Milano, ma nona e in coda al terzetto per il quoziente set inferiore. Cisterna e Piacenza si sono affrontate 5 volte nel massimo campionato italiano con 2 successi per la formazione pontina e 3 per i piacentini. Tre gli ex nei roster: Cester e Stern hanno trascorsi a Cisterna, mentre Baranowicz lo scorso anno palleggiava a Piacenza.

Il match verrà arbitrato da Boris Roberto e Rossi Alessandro. La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30 e su Radio Antenne Erreci, raggiungibile in fm sui 97.3 e in streaming: www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.