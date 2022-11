Top Volley Cisterna, domani la sfida contro la Vero Volley Monza

Settimana intensa di allenamenti per la Top Volley in preparazione per l’incontro di domani pomeriggio in terra lombarda.

I ragazzi di coach Fabio Soli scenderanno in campo sul parterre dell’Arena di Monza nell’incontro di Superlega Credem Banca valido per l’ottava giornata di campionato contro la Vero Volley.

La Top Volley Cisterna è terza in classifica con 13 punti, mentre i monzesi sono noni con 7 punti. Il match verrà arbitrato da Canessa Maurizio e Curto Giuseppe. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Vero Volley Monza verrà trasmessa in diretta su RaiSport e on line sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00 di domani 19 novembre.

Andrea Rossi (Top Volley Cisterna): “Contro Civitanova abbiamo ottenuto un risultato oltre le aspettative. Venivamo da due partite non belle giocate tecnicamente non benissimo; quindi, c’è stato un bel riscatto contro un’avversaria importante come la Lube e questo ci dà molta fiducia per il futuro. Adesso dovremmo essere bravi a non commettere l’errore che c’è stato poi dopo le altre vittorie di inizio campionato. Siamo in una posizione di classifica buona e quindi c’è tutta la serenità di continuare a lavorare serenamente. La partita di sabato contro Monza è complicata e difficile anche perché è una squadra di alto livello con giocatori di qualità e poi giochiamo in casa loro e devono fare risultato. Sono fiducioso delle nostre potenzialità e del gruppo”.