Il libero Caviccini firma per altri due anni con la Top volley Cisterna. Il pubblico lo ha apprezzato fin da subito per la notevole tecnica e per la grande generosità nella stagione appena conclusa e la società continuerà a puntare su di lui. Il “grillo atomico” ha appena rinnovato il contratto per altri due anni e continuerà a dare il suo contributo alla squadra guidata da coach Tubertini con un occhio alla maglia della Nazionale, un sogno che non ha mai abbandonato.

“Il mio obiettivo personale rimane sempre quello di spingermi oltre, senza limiti ma soprattutto senza sosta – chiarisce il libero salernitano – Credo che la Top Volley stia facendo un mercato decisamente aggressivo e quindi ritengo che dobbiamo entrare tutti, fin da subito, nella mentalità vincente, spavalda e tenace perché possiamo raggiungere obiettivi importanti. Il rinnovo? Sono stato benissimo, non avevo nessun motivo per andare via da qui”.

Nonostante l’infortunio, Caviccini ha saputo recuperare e tornare in campo più determinato di prima tanto che, nonostante abbia perso tre partite di regular season, ha chiuso la stagione al quarto posto tra i liberi per numero di ricezioni perfette (109) ed è il primo libero italiano di questa graduatoria.

“Ai numeri personali ci guardo, inutile negarlo, ma il mio primo obiettivo è la squadra, poi sono un atleta molto empatico con il pubblico e cerco di sintonizzarmi sulle onde dei tifosi – aggiunge Cavaccini, che negli ultimi tre anni è al primo posto nella classifica tra i liberi della Superlega per ricezioni perfette (479 su 70 match) davanti a Grebennikov (452/73) e Rossini (414/73) – La Nazionale? Ci penso perché solo sognando si può volare, proverò a conquistarla di nuovo grazie alla Top Volley, per ora questa è la mia Nazionale”.

Fuori dal campo Cavaccini è un campione di solidarietà visto che è impegnato anche come clown di corsia, un’attività che lo porta a entrare negli ospedali a portare il sorriso a bambini e adulti ricoverati. In occasione della sua presentazione alla vigilia della passata stagione, il presidente Falivene lo definì come la prima scelta del coach, confermando così la tradizione di liberi importanti che la Top volley può vantare da sempre.

“È un giocatore che sta confermando il suo valore tecnico e ci ha sostenuti nella passata stagione, in un campionato impegnativo e carico di pressione per noi, ha dato il suo contributo sostenendo la squadra anche dopo il grave infortunio che ha subìto – chiarisce il coach Lorenzo Tubertini – Per lui grande attaccamento all’obiettivo della società tanto che ha cercato di rientrare il prima possibile per aiutare la squadra: ha tanto carisma e sono contento che abbia deciso di continuare questo percorso con la Top Volley, che per il prossimo campionato si presenta al via con molte ambizioni”.

Ad una settimana dall’ infortunio, scalpitava a bordo campo con le stampelle come se fosse il primo tifoso.

“Per un atleta è un ostacolo molto delicato da superare, penso lo sia più mentalmente che fisicamente, perché approcciare bene il periodo di riabilitazione è determinante – aggiunge Mimmo Cavaccini, che sta lavorando, anche a casa, per mantenere alto il suo livello tecnico – credo che il club mi abbia dato tutte le armi per tornare presto in campo, quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito dal coach Tubertini a Pozzi, dai fisioterapisti ai dottori, a Stema Fisiolab, ma ringrazio anche la mia caparbietà e l’essere stato anche un po’ incosciente nel voler accelerare il rientro. Mi sentivo come una macchina da rally con il freno a mano tirato, volevo tornare a tutti i costi in campo per spingere”.