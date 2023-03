Top Volley Cisterna, la squadra di Coach Soli supera Piacenza

Al Palasport di via delle province arriva Piacenza vincitrice della Coppa Italia. Cisterna si esalta davanti la qualità degli avversari e porta a casa i tre punti per sperare ancora in un possibile ingresso nei playoff scudetto.

In evidenza tra i pontini il turco Efe Bayram protagonista nei finali dei tre set risultando determinante per la vittoria su Piacenza. Coach Fabio Soli trova i meccanismi giusti per mettere in difficoltà gli avversari sfruttando il muro difesa, ma soprattutto avendo dalla sua un Baranowicz ispiratissimo.

Dall’altra parte della rete indiscutibile la qualità dei singoli, Brizard arma tutti i suoi attaccanti che molto spesso si infrangono sui muri di Zingel e Rossi. Dirlic conferma l’ottimo stato di forma e lucido nel concludere al meglio gli attacchi tra potenza ed astuzia. Tre set dominati dai padroni di casa trascinati da un palazzetto con il pubblico delle grandi occasioni.

Cisterna porta a casa l’intera posta in palio ed è già con la testa a Verona per cercare l’impresa finale per un possibile ingresso ai Play off scudetto.