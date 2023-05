Top Volley Cisterna, l’ospitalità per le finali Regionali Under 18 e 19

La Top Volley ospita le Finali Regionali Under 18 femminile e Under 19 maschile di pallavolo organizzate dalla Fipav Lazio.

La kermesse si svolgerà oggi presso il Palazzetto dello Sport di Cisterna. Un pomeriggio di sport, con un fitto programma di sfide a cominciare dalle ore 15 per la finale terzo e quarto posto under 19 Maschile, in campo San Paolo Roma contro Sck Santa Monica Ostia. Alle 17 la finalissima per il titolo Under 19 Maschile vedrà in campo Marino Pallavolo sfidare la Fenice Pallavolo di Roma. Dopo le premiazioni maschili inizierà il volley in rosa: alle ore 19.30 si gioca la Finale Primo posto Under 18 Femminile tra la Volleyrò Casal dè Pazzi e la Volley Friends di Roma.

Andrea Burlandi (Presidente Fivap Lazio): “Un grande evento giovanile che arriva in terra pontina grazie alla diponibilità della Top Volley Cisterna e l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Valentino Mantini, che hanno messo a disposizione quello che ormai è il cuore della pallavolo della nostra Regione perché ci disputa le partite la Top Volley che è la prima squadra del Lazio. Abbiamo avuto piacere di organizzare questa giornata di pallavolo giovanile di alto livello in un luogo dove gioca la serie A.

Questo palazzetto di recente costruzione è diventata la casa della Top Volley e noi ben volentieri cercheremo di portare ulteriori eventi in questa struttura cominciando dalle finali regionali Under 18 femminile e Under 19 maschile.

Uno degli strumenti più importanti per la promozione che stiamo portando avanti dei Campionati Europei di pallavolo maschile di cui le finali si terranno a Roma il 14 e 15 settembre.

L’attività della Fivap Lazio è assolutamente in linea con quelli che erano i numeri precedenti al periodo delle restrizioni covid. Siamo alle battute finali dei campionati nazionali e regionali e a breve sapremo quali sono le squadre promosse in serie B e che si aggiudicheranno i tornei regionali, un momento di grande vitalità”.

Valentino Mantini (sindaco di Cisterna) – Emanuela Pagnanelli (assessore allo Sport di Cisterna): “Siamo sempre lieti di accogliere al Palazzetto dello Sport, cuore pulsante dello sport cittadino, eventi come questo che valorizzano le realtà sportive, non solo del nostro territorio ma dell’intera regione. Siamo orgogliosi di veder crescere le compagini giovanili e per questo facciamo il tifo per tutte le ragazze e i ragazzi che disputeranno a Cisterna le finali regionali under 18 femminile e 19 maschile di pallavolo. Ringraziamo la Fivap Lazio per aver scelto la nostra città”.