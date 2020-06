Luigi Randazzo è il nuovo schiacciatore della Top volley Cisterna e sarà a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la prossima stagione di Superlega. Il giocatore è nato a Catania ma è di Catenanuova, nei pressi di Enna, quello che viene definito il luogo più caldo d’Europa. E molto caldo è anche l’atteggiamento dello schiacciatore siciliano.

“Gli attributi non mi mancano e sono consapevole che questa sarà una stagione importante per me. – ha dichiarato Gigi Randazzo– Siamo alla vigilia delle Olimpiadi e con gli Europei da giocare, io voglio dimostrare il mio valore e per farlo darò il massimo con i miei nuovi compagni di squadra, poi come tutti i ragazzi del sud Italia mi piace molto fare gruppo e giocare molto anche per gli altri.”

Il presidente onorario Massimiliano Marini ha salutato il nuovo schiacciatore con entusiasmo. Randazzo è un atleta con potenzialità importanti e ha anche lo spirito giusto per far parte del progetto ambizioso della Top volley. Lo schiacciatore ha già totalizzato dieci campionati di serie A1 e arriva alla Top volley dopo l’esperienza di Padova, in prestito dalla Lube, con una carriera internazionale ricca di esperienze con la maglia azzurra.

“Voglio rilanciarmi ancora di più perché in molti mi davano per spacciato dopo l’infortunio, così io ho voluto rispondere sul campo e per recuperare andavo ad allenarmi anche un’ora prima degli altri giocatori: ora vedo le cose in maniera diversa e mi sento ancora più forte sia tecnicamente sia di testa – assicura Randazzo, che è stato a Cisterna di Latina per incontrare la dirigenza del club pontino – in questi giorni ho avuto il piacere di conoscere il coach Tubertini e il resto dei dirigenti della Top Volley, li ringrazio perché quando ci siamo visti e abbiamo parlato mi hanno caricato a mille e ora ho ancora più voglia di tornare a fare gli allenamenti con la squadra.”

Come tutti gli atleti durante il lockdown, anche Randazzo si è allenato a casa. Tra le grandi passioni, oltre alla pallavolo, c’è anche la cucina, a cui il giovane ha potuto dedicarsi in questo periodo di stop. L’arrivo del laterale Randazzo si unisce agli altri due schiacciatori: il francese Kevin Tillie e l’abruzzese Oreste Cavuto, all’opposto laziale Giulio Sabbi si aggiungono il regista bulgaro Georgi Seganov e l’altro siciliano (di Milazzo) Daniele Sottile, con loro ci sono il centrale tedesco Tobias Krick, il toscano Andrea Rossi e il canadese con passaporto polacco Arthur Szwarc, confermati i liberi della passata stagione il salernitano Mimmo Cavaccini e il laziale Andrea Rondoni.