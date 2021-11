Top Volley Cisterna, netta sconfitta casalinga contro Civitanova

Al Palasport di Cisterna la Top Volley ospita la Cucine Lube Civitanova alla quale, di fronte a più di 1600 spettatori, si deve arrendere per per 3 set a 0. Prima dell’incontro il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini premia Daniele Sottile 11 stagioni con la Top Volley. I campioni del mondo della Lube messi subito all’angolo, costretti a rincorrere una Top Volley inarrestabile che non si lascia spaventare dagli avversari e nel primo set i laziali sono subito avanti 8-7. Campioni che di certo non stanno a guardare e con Simon agganciano gli avversari sul 15-15. De Cecco in battuta e la Lube allunga fino al 18-16, Zingel mette la palla a terra per rimanere attaccato al treno degli avversari. Si lotta punto a punto Dirlic di potenza accorcia il momentaneo vantaggio riportandosi a un punto dalla Lube, poi ci pensa Bossi murando Simon per il 22-22. Blengini chiede time out, la Lube trona in campo e conquista il set per 25-23. Nel secondo set gli ospiti partono con l’acceleratore al massimo 7-1. Cisterna non resta a guardare, ace di Maar e la classe indiscussa di Pippo Lanza, riportano i pontini sotto la Lube che è avanti di 2 punti 8-6. Super Spike di Maar aggancio riuscito 11-11. Civitanova trova la forza di reagire e non cedere alla reazione degli avversari, torna avanti 16-13. Soli cambia Zingel con Wiltenburg e proprio l’olandese mette a terra il punto del 16-14. Un tira e molla impressionante, la Cucine Lube di nuovo avanti 18-14, Lanza mette a terra tutti i palloni che passano dalle sue parti e fa esplodere il palasport, 20-20. La Lube trova la reazione giusta e Cisterna affonda sotto i colpi di Lucarelli e Simon 25-23. Anche nel terzo set i marchigiani cercano di scappare subito dalla morsa degli avversari e ci riescono, il vantaggio iniziale è di 8-4. Garcia trova un doppio ace e il vantaggio sale a più sette, 11-4 coach Soli chiede time out. Lo stop fa respirare i pontini che recuperano fino al 11-7 per la Lube, che non resta a guardare ed è 18-10. Nel finale Lube a tutto gas, si prende il set ed i tre punti 25-15.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova: 0-3 (23-25; 23-25; 15-25;)

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Wiltenburg 1, Giani (ne), Maar 12, Saadat (ne), Rinaldi 1, Lanza 8, Dirlic 12, Picchio (L), Bossi 7, Baranowicz 2, Raffaelli. All.: Soli.

Cucine Lube Civitanova: Garcia 13, Kovar 6, Sottile, Marchisio, Juantorena (ne), Jeroncic (L), Balaso (L), Lucarelli 16, Zaytsev (ne), Diamantini, Simon 15, De Cecco, Anzani 5, Yant 1. All.: Blengini

Note: Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 12, ric.prf. 24%, att. 51%, muri 5.

Cucine Lube Civitanova: ace 7, err.batt. 11, ric.prf. 30%, att. 60%, muri 6.

Spettatori: 1610

Mvp: Simon (Cucine Lube Civitanova)