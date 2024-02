Top Volley Cisterna, si dimette il presidente Falivene

Gianrio Falivene, storico presidente della Latina Top Volley, Top Volley Cisterna, quindi da alcuni mesi amministratore della Cisterna Volley impegnata nel campionato di Superlega di serie A1, si è dimesso dal suo incarico e l’assemblea dei soci ha provveduto a sostituirlo.

Cristina Cruciani è stata infatti nominata amministratrice unica della società Cisterna Volley. La Cruciani è socia del Club oltre che una figura molto attiva all’interno dell’organizzazione della società. Cisterna Volley – si legge in una nota – ringrazia Gianrio Falivene per l’attività sinora svolta in favore della società e gli augura ogni fortuna professionale per il futuro.