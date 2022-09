La Top Volley Cisterna si aggiudica il terzo posto del torneo “Spirito di Squadra” battendo, sul campo del “Polivalente” di Gubbio, i bulgari dell’Hebar Pazardzhik per 3-0 (25-19, 26-24, 25-20).

Coach Soli schiera il solito sestetto base Rossi e Zingel centrali, di banda Gutierrez e Kaliberda, palleggiatore Baranowicz, opposto Dirlic, Catania libero.

Camillo Placì ritrova sulla sua strada la squadra laziale, dopo il doppio allenamento congiunto al Palasport di Cisterna.

Inizio set subito a favore di Cisterna che si porta avanti 8-5. In evidenza Kaliberda scelto dal primo minuto per armare l’attacco pontino e il tedesco non si fa trovare impreparato, mette a terra palle importanti e gli avversari, non riescono a recuperare lo svantaggio iniziale, 16-11. Yosifov elude la difesa pontina, ma non basta per rispondere ai punti messi a segno da Dirlic, 21-17. Baranowicz spinge sull’acceleratore e Zingel mette a segno il suo quarto punto nel parziale, 25-19.

Nel secondo set i campioni di Bulgaria provano una reazione con Nikolov protagonista, 7-8. Vantaggio che passa anche dalle mani di Aleksiev ben servito da Tush, 16-14. Cisterna riesce a rimanere attaccata al treno degli avversari con Kaliberda, 21-17. Poi parte la rimonta con Dirlic e Zingel che ristabiliscono l’equilibrio arrivando a trovare punti importanti, si va ai vantaggi e la Top Volley vince il secondo set, 26-24.

Nel terzo set confermati i sestetti iniziali, gli avversari trovano le giocate giuste e si portano avanti, 8-7. Coach Soli decide di far riposare Kaliberda e manda in campo Bayram, che subito a segno riporta avanti i bianco blu, 16-14. Baranowicz insiste sui martelli e Gutierrez si esalta, il vantaggio per la Top Volley aumenta, 21-18. Dirlic e Rossi chiudono il match, 25-20. La Top Volley Cisterna conquista il terzo posto del quadrangolare “Spirito di squadra”.