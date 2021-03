Top Volley Cisterna, test match con Vibo Valentia

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna ha sostenuto l’allenamento congiunto a Pontecagnano (SA) contro il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Per i pontini il test match era necessario per riprendere il ritmo di gara in vista della partecipazione ai play-off per il quinto posto. Appendice al campionato di Superlega Credem Banca che assegna un posto nella prossima Challenge Cup. Tutti i giocatori a disposizione hanno preso parte alla partitella disputata sulla distanza concordata di cinque set, tutti a 25.

La partita

Il primo set è stato caratterizzato dall’equilibrio e fino al 23-23 si è giocato praticamente sempre punto a punto. Qualche errore dei pontini ha favorito i calabresi che l’hanno spuntata 24-26 ai vantaggi. L’avvio del secondo set non è stato positivo per la Top Volley (2-11) poi però Tillie e soci hanno voltato pagina e ricucito progressivamente lo svantaggio accumulato chiudendo 18-25. Nel terzo risposta importante con Randazzo protagonista di sei punti (67%) nel set e una percentuale di attacco di squadra superiore a Vibo. Sul 16-16 l’equilibrio scricchiola. La Top Volley è determinata e piazza il primo strappo dal 17-17 al 20-17 con il 22-19. Tillie però chiude i conti 25-23. Quarto parziale tutto di marca pontina (9-7 e 11-8) con un break importante dal 13-10 al 15-10 e le cose girano bene anche nel finale (20-14 e 23-16) fino al 25-19 che arriva con il primo tempo di Szwarc. Il quinto parziale è stata la fotocopia del primo set. Equilibrio totale (7-6, 15-13 e 18-18) fino al 22-22 poi qualche errore di troppo ha permesso a Vibo di chiudere 22-25.

Le dichiarazioni

“Complessivamente mi ritengo soddisfatto di quanto ho visto perché è stato un test interessante. A noi serviva molto per ritrovare il ritmo partita e ho visto alcune cose buone come la reazione nel terzo e quarto set in cui abbiamo giocato – chiarisce coach Boban Kovac a fine allenamento – le cose su cui dobbiamo lavorare sono ancora molte ma vogliamo riscattarci in questo play-off per il quinto posto che verrà anche se la pausa senza partite ufficiali è veramente molto lunga. Nel test con Vibo – aggiunge Boban – non mi è piaciuto il fatto che nel finale del primo set potevamo chiudere a nostro vantaggio e non l’abbiamo fatto e poi siamo entrati male nel secondo parziale subendo molto in avvio, su questo dobbiamo ancora lavorare perché sono le cose che ci succedevano anche durante la Regular Season e dobbiamo essere attenti in queste situazioni”.

Samuel Onwuelo, che ha totalizzato 13 punti con il 67% in attacco, dichiara: “Dobbiamo considerare questo allenamento come un buon test che mostra il lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Ci sono ancora alcune cose da sistemare ma ci stiamo lavorando e siamo contenti di come sono andate le cose”.

Successo social per la diretta streaming dell’allenamento congiunto che ha coinvolto molti appassionati sulla pagina Facebook della Top Volley.

Fuori dal campo, è stata posticipata di qualche giorno la ripartenza di #Accendiamoilrispetto il progetto etico della Top Volley con il supporto di AbbVie contro il bullismo, cyberbullismo, rispetto delle regole e inclusione delle diversità che avrebbe dovuto coinvolgere gli studenti dell’istituto Rosselli di Aprilia.

La formazione

TOP VOLLEY CISTERNA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 2-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 2, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 12, Seganov 1, Rossato 3, Sabbi 10, Rossi 4, Onwuelo 13, Rondoni (lib.), Randazzo 12, Krick 11, Szwarc 8. All. Kovac

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Chinenyeze 14, Chakravorti, Sardanelli (lib.), Gargiulo 2, Aboubacar 11, Dirlic 11, Fioretti ne, Saitta 3, Rossard 9, Corrado 6, Rizzo (lib.), Cester 3, Defalco 14, Almeida Cardoso 6, Mariano ne. All. Baldovin

Parziali: 24-26 (23′), 18-25 (23′), 25-23 (25′), 25-19 (21′), 22-25 (23′)