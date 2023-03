Top Volley Cisterna, una vittoria in ricordo di Patrizia Cacciapuoti

L’incontro al Palasport di Cisterna tra la Top Volley e la Gas Sales Bluenergy Piacenza non sarà solo la partita della bella vittoria dei padroni di casa, ma rimarrà indelebile tra i ricordi della società sportiva di Cisterna per le emozioni legate a Patrizia Cacciapuoti, storica collaboratrice della Top Volley prematuramente scomparsa.

Il dolore per l’assenza di Patrizia era impresso sui volti di tutti, sempre presente con il suo immancabile sorriso e l’indiscussa disponibilità. Tutti in lei avevano trovato un punto di riferimento, ed era sempre piacevole ascoltare aneddoti che la legavano ai grandi campioni passati alla Top Volley, gli stessi che quando tornavano da avversari, la prima cosa che facevano, scendendo dal pullman, era andare diretti in biglietteria per salutare Patrizia. Prima di una collaboratrice Patrizia era un’amica sincera.

Più di 1500 persone tra tifosi, staff e addetti ai lavori si sono stretti intorno ai familiari per partecipare al ricordo. Gli arbitri, Saltalippi Luca e Cesare Stefano, hanno lasciato un fiore sul posto in tribuna che solitamente occupava Patrizia, un momento particolare, molto sentito dal pubblico. Così come ad inizio match, prima del fischio d’inizio, capitan Michele Baranowicz e il suo vice Andrea Rossi hanno lasciato il campo per portare in tribuna un mazzo di fiori, stringendosi in un abbraccio commovente con il marito Alberto e il figlio Marco.

In mezzo al campo giocatori di Cisterna e Piacenza tenevano lo striscione con lo stesso messaggio per Patrizia impresso sui led e lo schermo gigante: “In qualunque posto andrai… Sarai per sempre nei nostri cuori, ciao Patri!”.

Marco Sordi (figlio Patrizia Cacciapuoti): “E’ stato un momento commovente siamo rimasti colpiti dall’affetto ricevuto per mamma da tutto lo staff, la squadra e i tifosi, un ulteriore dimostrazione di quanto Patrizia sia stata capace di farsi voler bene. Ci teniamo tanto a ringraziare tutti di cuore”.

Marco e Alberto dopo la partita hanno premiato Efe Bayram Mvp dell’incontro e poi si sono uniti alla squadra per la foto ricordo della vittoria contro Piacenza.