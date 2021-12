Top Volley Cisterna, vigilia alla sfida casalinga contro Perugia

Domani 26 dicembre si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Sir Safety Conad Perugia, che nell’ultimo turno ha vinto 3-1 a Civitanova nella sfida al vertice contro la Lube, incontro perso 3-1. La Top Volley vuole ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con Trento, sfida in cui ha pesato l’assenza di Maarper una distorsione alla caviglia, problema fisico che terrà fuori il martello canadese anche per l’incontro contro gli umbri. La gara contro la Sir Safety Perugia è valida per la prima giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente a 13 punti ed occupano la nona posizione in classifica, mentre gli umbri occupano la prima posizione con 34 punti. Domani alle 16.30 la Top Volley Cisterna è impegnata in casa contro la Sir Safety Conad Perugia, match valido per la prima giornata di ritorno.

I precedenti tra le due squadre sono 19 con 1 successo della formazione pontina e 18 per gli umbri. Nessun ex schierato tra le due formazioni.

Le parole alla vigilia del match di Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna): “Partita di domenica per noi ha poca rilevanza per il nostro percorso. Loro sono una squadra costruita per vincere tutto. Noi abbiamo altri obiettivi, senza contare che siamo in una situazione di emergenza. Dobbiamo prenderla come un’occasione per provare determinate cose, per cercare di gestire in maniera migliore determinate situazioni tecnico tattiche rispetto a Trento, in vista di un periodo più tosto con partite che per noi conteranno davvero tanto”.

