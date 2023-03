Top Volley, domani alle 18 la sfida playoff contro Piacenza

Dopo la sconfitta esterna rimediata con la corazzata Perugia, la Top Volley torna in campo nella sfida casalinga contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, fresca vincitrice della Coppa Italia 22/23. L’appuntamento è per domani alle ore 18, sul parquet del Palasport di via delle Province.

Un match per i pontini determinante per l’ingresso ai playoff nel quale capitan Michele Baranowicz e il libero Damiano Catania incontreranno il proprio passato.

Queste le parole alla vigilia dell’ex di turno Damiano Catania: “Piacenza è in un ottimo momento e noi ci stiamo preparando al meglio a questa sfida. Avendo appena vinto la Coppa Italia avranno il morale alle stelle e saranno in super fiducia delle loro potenzialità. Noi proveremo a metterli in difficoltà nell’ultima partita di campionato che giocheremo in casa e davanti al nostro pubblico proveremo a dargli filo da torcere”.

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Saltalippi Fabrizio, Cesare Stefano (Marotta Michele)

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Rossi Sara

Diretta Volleyballworld.tv

PRECEDENTI: 10 (3 successi Top Volley Cisterna, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)