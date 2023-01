Top Volley, domani la sfida casalinga contro l’Itas Trentino

Tutto pronto in casa Top Volley, domani alle ore 20.30 i pontini riceveranno la Itas Trentino. Reduci da due vittorie e una sconfitta di misura, ma sempre a punti nel girone di ritorno, i ragazzi di coach Soli si ritrovano a doversi difendere dall’assalto di Trento. Dopo le prove di forza a Siena e in casa con Verona, il sestetto ospite è inciampato in 4 set alla BLM Group Arena con Piacenza perdendo l’occasione di scavalcare Civitanova al terzo posto. Sesti in campionato, i pontini distano quattro lunghezze da Trento, quarta a quota 25 in coabitazione con la Gas Sales Bluenergy. Sul fronte casalingo, un successo darebbe smalto al team di Fabio Soli perché limerebbe il vantaggio costruito da una rivale diretta e coinciderebbe con la decima affermazione dei laziali sui gialloblù in 45 sfide. La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv e su Radio Rai a partire dalle ore 20.30.

Queste le parole alla vigilia di Aidan Zingel (Top Volley Cisterna): “Se possiamo fare una prestazione come la partita dell’andata saremmo molto contenti indipendentemente dal risultato. Credo che sia una partita dove possiamo giocare liberi di testa e se gli avversari ci daranno la possibilità di trovare spazi, faremo la nostra gara giocando la nostra migliore pallavolo”.

Arbitri: Canessa Maurizio, Luciani Ubaldo (Saltalippi Luca)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Falzi Claudia Beatrice