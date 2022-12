Top Volley, domani l’ultima di andata per entrare nella Final Eight

La Top Volley nell’incontro di domani alle ore 17.00, sarà impegnata al Palasport di Cisterna contro la WithU Verona.

La squadra pontina è settima in classifica con 14 punti, mentre la squadra allenata da Stoytchev è quarta con 17 punti.

La partita verrà diretta dalla coppia arbitrale Vagni Ilaria e Zavater Marco, e trasmessa in diretta su RaiSport e on line sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 17.00.

La partita è l’ultima del girone di andata per la Superlega Credem Banca, un match decisivo per entrare a far parte delle otto finaliste che, dal prossimo 28 dicembre, si contenderanno la Del Monte Coppa Italia.

Damiano Catania, Top Volley Cisterna:

“La partita di sabato sarà un bel test per noi perché vogliamo rifarci della prestazione non fantastica con Piacenza. Ci giochiamo un posto per la Del Monte Coppa Italia, loro hanno tre punti più di noi e noi dobbiamo di cercare più punti possibili che poi ci allontanano dagli inseguitori che cercheranno di entrare tra le prime otto, quindi sarà un incontro cruciale. Ci farebbe molto piacere partecipare nei quarti di finale. Stiamo preparando al meglio la partita, studiando l’avversario e lavorando sempre sui nostri focus che sono mancati nella partita contro Piacenza. C’è tanta voglia di rifarci, ci rivediamo sabato al palazzetto, invito tutti i tifosi a venire, per sostenerci, ci farebbe molto piacere la loro spinta, il loro calore che sono fondamentali quando giochiamo in casa, un’arma a nostro vantaggio che dobbiamo sfruttare”.

I tickets sono a disposizione su:

Vivaticket.com

Punti vendita Vivaticket

Biglietteria del palazzetto

Giovedì 8 Dicembre dalle 16:00 alle 18:00

Venerdì 9 Dicembre dalle 16:00 alle 18:00

Sabato 10 Dicembre dalle 10:00 a inizio gara

Le tipologie di biglietti in vendita:

TRIBUNA GOLD

INTERO: € 15,00

RIDOTTO € 10,00 *

TRIBUNA SILVER

INTERO: € 10,00

RIDOTTO € 5,00 *

*solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017.

(presentando valido documento di riconoscimento)

INGRESSO GRATUITO per nati/e dopo il 1 Gennaio 2018.