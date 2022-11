La Top Volley Cisterna ospita la Cucine Lube Civitanova

Nuovo incontro casalingo per la Top Volley, affamata di risultato e alla ricerca di un pronto riscatto dopo lo stop subito al PalaPanini nella partita persa con Modena.

Domani alle 18 la sfida è contro i campioni della Cucine Lube Civitanova, match che si giocherà sul parquet del Palasport di via delle province.

I pontini arrivano all’incontro, saldamente attaccati alla parte alta della classifica di Superlega Credem Banca, dove occupano il quarto posto in classifica con 10 punti. Una posizione di prestigio per il club cisternese, arrivata grazie al bel gioco espresso sul campo delle prime giornate di campionato.

Aidan Zingel, Top Volley Cisterna:

“Una partita sicuramente difficile ma non impossibile. Dovremo trovare lo stesso focus che avevamo contro Trento, se vogliamo essere competitivi e darci una chance per rubare un punto prezioso contro una squadra molto importante in questo campionato e protagonista nelle competizioni internazionali”.