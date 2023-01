Top Volley, domenica l’incontro con Itas Trentino

Al Palasport di Cisterna, in via delle provincie domenica sera alle 20.30, ci sarà l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Itas Trentino.

Coach Lorenzetti arriva in terra pontina per far dimenticare lo stop casalingo contro Piacenza, ma dall’altra parte della rete Fabio Soli cercherà di trovare valide soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari, sfruttando le individualità di una squadra pronta a dare battaglia.

La Top Volley Cisterna è sesta in classifica con 21 punti, mentre la Itas è quarta con 25 punti. Un match in cui Baranowicz e compagni tornano a calcare il parterre di casa, davanti i propri tifosi, dopo due giornate giocate in trasferta.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv e sulle frequenze di RadioRai dalle 20.30 di domenica 15 gennaio 2023.

Damiano Catania, Top Volley Cisterna:

“Sicuramente contro Trento sarà una gara molto complicata. Loro vengono da una sconfitta in casa contro Piacenza, noi vogliamo rifarci della partita persa a Padova, nonostante abbiamo giocato molto bene nei primi due set, poi siamo calati. Giochiamo in casa e proveremo a mettere il favore campo dalla nostra, loro sono una corazzata, hanno un ottimo sistema muro difesa, anche il nostro funziona bene, ma loro hanno anche molti attaccanti che possono far male soprattutto su palla alta. Dobbiamo trovare un buon ritmo su muro-difesa e cercare di staccarli in ricezione e provarli poi a metterli in difficoltà con il nostro contrattacco. Queste saranno le chiavi di lettura della partita”.