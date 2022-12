Top Volley, giro di boa con una sconfitta e senza Coppa Italia

La WithU Verona vince a Cisterna per 3-2, la squadra pontina finisce il girone di andata con l’amarezza di non poter fare parte delle otto finaliste della Del Monte Coppa Italia.

La partita parte subito forte Verona, che si porta avanti grazie alle giocate di Keita, 1-5, time out per Cisterna. Gli scaligeri riescono a contenere la reazione dei laziali mantenendo il più quattro, 4-8. Verona alimenta il vantaggio, troppi errori per i padroni di casa, 10-18. Doppio ace di Mozic e la WithU si prende il massimo vantaggio di più undici come le palle set a disposizione, ancora un ace, 13-25.

Grande reazione per i pontini nel secondo set, subito avanti 5-1 con una serie positiva di Rossi in battuta che mette in grossa difficoltà la difesa avversaria, poi ci pensano Sedlacek e Zingel che murano prima Keita e poi Mozic, Stoytchev chiama time out, al rientro in campo doppio muro di Zingel su Sapozhkov, 8-1. Verona affonda sotto i colpi dei battitori di Cisterna che fa della sua forza la potenza in battuta, 12-4. Sedlacek d’astuzia sotto rete punisce gli avversari e mette a segno il punto numero 16, doppiando gli avversari fermi a 8. Si rivede Verona che prova a recuperare con Keita accorciando la distanza, 17-14. Petar Dirlic riprende le distanze con un attacco imprendibile da posto due, 20-15. Mozic continua a sbagliare la battuta, 22-18. Padroni di casa in confusione e coach Soli chiama time out, 23-21. Rossi c’è, si infila di prepotenza e mette a terra la palla magistralmente servita da capitan Baranowicz, 24-22. Chiude il set Sedlacek, 25-23.

Terzo set in perfetto equilibrio, le due squadre in campo giocano punto a punto, 8-7. Verona ritrova il momentaneo vantaggio con l’ace di Sapozhkov, 10-11. Cisterna si riprende il vantaggio con l’ace di Kaliberda, 15-14. La Top Volley prova la fuga, ancora un ace, Matteo Staforini su Mozic che rimane immobile, 18-15. Sedlacek da posto quattro si inventa una diagonale imprendibile, 20-18, poi Zingel sbatte il muro in faccia a Mozic, 21-18. Bayram in campo va in battuta e mette a segno un ace pesantissimo, 24-19. Ennesima battuta sbagliata da Mozic, Cisterna si prende il terzo set, 25-20.

Inizio quarto set giocato punto a punto, poi Verona mette la testa avanti con Spirito che mette a terra da posto tre, 5-8. La rimonta dei padroni di casa passa per le mani di Dirlic che con un pallonetto accorcia il distacco, 11-12. Aggancio eseguito, Sedlacek manda in confusione gli avversari con un bolide da posto tre, 13-13. Un parziale in perfetto equilibrio interrotto dal nuovo vantaggio di Verona, 15-18. Serie positiva di Keita in battuta che mette in difficoltà i padroni di casa, 16-20. Cisterna prova a reagire affidandosi alla potenza di Dirlic, 18-23. Mozic mette a terra la palla del 25-20 per Verona.

Tie break in perfetto equilibrio, un inizio alla pari, 4-4. Stoytchev mette fuori Keita, Mozic trova spazio e infila punti pesanti, 4-6. Ancora Mozic, mette a terra una palla vacante, 5-8. Muro di Rossi su Perrin, 7-9. Triplo ace di Gutierrez, 11-10. Verona trova di nuovo il pareggio, 12-12. Keita trova il mani fuori, 13-14. Grozdanov mura Sedlacek, 13-15.

Il tabellino:

Top Volley Cisterna – WithU Verona: 2-3 (13-25;25-23;25-20; 20-25; 13-15)

Top Volley Cisterna: Zingel 11, Martinez (ne), Catania (L), Kaliberda 11, Sedlacek 20, Zanni (ne), Mattei (ne), Dirlic 18, Rossi 9, Staforini 1, Baranowicz 1, Lostritto (L), Bayram 1, Guiterrez 3. All.: Soli.

WithU Verona: Cortesia 2, Perrin, Magalini (ne), Sapozhkov 19, Raphael 1, Keita 27, Grozdanov 7, Jensen (ne), Spirito, Bonisoli (L), Mosca 5, Mozic 19, Gaggini (L), Zanotti (ne). All.: Stoytchev.

ARBITRI: Vagni, Zavater.

Top Volley Cisterna: ace 10, err.batt. 17, ric.prf. 27%, att. 49%, muri 12.

WithU Verona: ace 14, err.batt 14, ric.prf. 25%, att. 51%, muri 11.

Mvp: Keita (WithU Verona).

Spettatori: 963.

Presenti:

Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini

Claudio Durigon Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Presidente della Lega pallavolo serie A Massimo Righi.

Giovanna Miele Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana.