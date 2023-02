Top Volley, i pontini cedono in 4 set ai campioni d’Italia della Lube

La Top Volley Cisterna lotta ma si arrende in 4 set ai campioni d’Italia della Lube, finisce 3 set ad 1 per i padroni di casa di Civitanova che, una volta perso il primo set, reagiscono e da grande squadra ribaltano la partita.

Nel primo set Cisterna parte forte e stacca subito i campioni d’Italia grazie alle buone trame proposte da capitan Baranowicz e ben sfruttate da Zingel e Sedlacek. Quest’ultimo mette a referto il primo ace della gara. I cucinieri invece sembrano imballati e non riescono a rispondere agli attacchi avversari. Bayram firma l’allungo decisivo al primo parziale con Cisterna avanti di +3. Coach Blengini vede i suoi in difficoltà e chiama il primo time out. Al ritorno in campo però Gabi spara fuori una bella alzata di De Cecco e manda i pontini a +5. Il sestetto di Soli gioca bene e non perde le distanze nemmeno quando Civitanova accorcia le distanze. È Dirlic in questa fase a spingere i suoi verso la conquista del primo set: Chinenyeze annulla il primo, ma al secondo tentativo Dirlic la chiude 25-20.

Al cambio di campo, la musica non cambia almeno inizialmente. Zingel di potenza mette giù il primo punto da posto tre e permette subito a Cisterna di tenere un break di vantaggio, tanto che al primo parziale i ragazzi di Soli sono avanti (8-6). Ma questa volta la fuga dei pontini non c’è, anzi i marchigiani sono bravi a rimanere in scia degli avversari e affondare il colpo quando Cisterna accusa qualche difficoltà: prima il bulgaro Nikolov e poi con il cubano Yant riportano in quota il sestetto di Blengini. Sul 15-15 infatti, i cucinieri mettono la freccia e viaggiano spediti senza fermarsi verso la conquista del secondo atto del match finito 25-18.

Con la gara di nuovo in parità, la squadra di casa ritrova lo smalto delle serate migliori e inizia a martellare sotto rete, costringendo i pontini a subire un parziale di 4-0. Cisterna però c’è e risponde tanto che il set rimane equilibrato e in bilico fino all’ultimo. Il momento decisivo arriva proprio nel finale: sul 19-17 per Lube Dirlic fa due punti di fila e poi con l’ace del subentrato Gutierrez ribaltano 20-19 il punteggio, costringendo Blengini a chiamare il time out. Una pausa quanto mai decisiva perché al ritorno in campo Yant sempre più protagonista della gara, ribalta il set 23-22 e poi sempre una sua schiacciata porta Lube a servire per il set. De Cecco batte su Catania che la rimette ma è ancora la manona del cubano dei marchigiani a fare la differenza e firmare il sorpasso dei cucinieri 25-23.

Si torna quindi in campo con Civitanova a caccia del bottino pieno e Cisterna che prova a portarla al tie break. L’inizio è di marca locale ma Cisterna, sfruttando anche qualche disattenzione in fase di attacco della Lube riesce ad impattare gli avversari. E di slancio grazie alla vena realizzativa di Dirlic e di Gutierrez riescono anche a passare avanti ma proprio una diagonale fuori del giovane cubano di Cisterna e poi l’ace di Gabi riporta il set sul 18-18. Nel finale sono i turni dal servizio a fare la differenza: Gutierrez per un paio di centimetri non fa ace mentre dall’altra parte Nikolov trova il fondo linea è 22-21 per Civitanova. Cisterna non molla e trova ancora il pari 23-23 con Sedlacek che trova il tocco del muro che termina fuori. I pontini non sfruttano il turno di battuta e devono difendersi dal primo tentativo di palla match che Dirlic annulla da posto due su ottimo invito di Baranowicz. E il croato poco dopo riesce ad annullare anche il secondo tentativo dei cucinieri. Al terzo però arriva la vittoria dei cucinieri con il muro della coppia Gabi-Diamantini sul tentativo di Gutierrez.

Queste le parole di Michele Baranowicz poco dopo il match:

“C’è mancato poco per fare risultato, un po’ più di cattiveria nel secondo e terzo set. È stata per noi una settimana non facile nella quale non siamo riusciti a lavorare come avremo voluto per preparare al meglio una partita difficile come questa. Una partita nella quale serviva cuore, grinta e cattiveria; siamo riusciti metterli in difficoltà nel primo set, meno in quelli successivi. Bravi loro a cambiare ritmo e a metterci in difficoltà. Quando giochi in casa della Lube se non fa tutto perfetto diventa davvero difficile vincere”.

IL TABELLINO

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna: 3-1 (20-25; 25-18; 25-23;27-25)

Cucine Lube Civitanova: Garcia 6, Sottile (ne), D’Amico, Balaso (L), Zaytsev 8, Chinenyeze 8, Nikolov 15, Diamantini 1, Gottardo, Ambrose (L), De Cecco 2, Anzani 2, Bottolo 3, Yant 17. All.: Blengini.

Top Volley Cisterna: Zingel 9, Martinez (ne), Catania (L), Kaliberda, Sedlacek 14, Zanni, Mattei, Dirlic 20, Rossi 4, Staforini (L), Baranowicz 1, Bayram 4, Gutierrez 9. All.: Soli.

Note: Cucine Lube Civitanova: ace 8, err.batt. 19, ric.prf. 32%, att. 47%, muri 6.

Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 21, ric.prf. 21%, att. 49%, muri 8.