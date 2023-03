Top Volley, Play Off 5 posto: domani a Cisterna arriva il Taranto

Andrà in scena domani gara due per i preliminari Play Off 5 posto, l’appuntamento è alle ore 20.30 presso il Palasport di Cisterna dove i ragazzi della Top Volley sfideranno la Gioiella Prisma Taranto. Una gara da dentro e fuori per i pontini dopo la sconfitta rimediata per 3-0 in gara 1 con Padova.

Alla vigilia dell’importante match le parole del giocatore pontino Andrea Rossi:

“Taranto ha raggiunto il suo obiettivo, cioè la salvezza, all’ultima giornata, quindi non so quali siano i loro obiettivi in questo preliminare. Alcuni giocatori sono già andati via, faranno giocare le riserve, che hanno lo stimolo di mettersi in evidenza. D’altro canto noi dobbiamo riscattarci della brutta prestazione giocata giovedì scorso contro Padova e faremo di tutto per conquistare i tre punti in palio. Queste sono partite un po’ particolari perché non sappiamo bene quale sarà la formazione che scenderà in campo. Come è successo con Padova, mancando la possibile di sapere chi abbiamo di fronte e non possiamo studiare al meglio gli avversari. Nella settimana di preparazione all’incontro non è semplicissimo trovare dei focus che ci permettano di impostare una tattica di gioco. Adesso ci aspetta questa partita in casa e poi due partite esterne dopo il turno di riposo, il nostro obiettivo rimane quello di provare a passare questo turno preliminare”.

Queste invece le parole di Francesco Cottarelli, giocatore della Gioiella Prisma Taranto:

” Sicuramente c’è la voglia di giocare bene e quando si scende in campo lo si fa sempre per vincere. Noi siamo un po’ più rilassati rispetto al campionato, è fisiologico dopo una annata dura, ma siamo rimasti concentrati, ci stiamo allenando bene e la stagione non è ancora finita: c’è questo torneo per giocarsi la Challenge Cup e scenderemo in campo contro una squadra tosta di campioni, sarà una bella partita tutta da giocare e da vedere, e mi auguro vincere”.

PRECEDENTI: 19 (10 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)