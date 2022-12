Top Volley, verso la seconda partita di ritorno

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. Al PalaMazzola di Taranto si scontreanno la Top Volley e la Gioiella Prisma. Partita di lunedì 26 dicembre, con inizio alle ore 18.00.

La Top Volley è settima in classifica con 18 punti, mentre la squadra allenata da Di Pinto è undicesima con 9 punti.

La partita verrà diretta dalla coppia arbitrale Simbari Armando e Canessa Maurizio e l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Gioiella Prisma Taranto sarà trasmessa sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00 di lunedì 26 dicembre.

Denys Kaliberda, Top Volley Cisterna:

“Incontriamo una squadra che ha buoni giocatori, così come tutti quest’anno in Superlega e dobbiamo affrontare il match con la testa giusta, essere aggressivi e puntare a una vittoria perché per noi è importate continuare a fare punti. Se entriamo in campo e giochiamo la nostra pallavolo possiamo fare una buona partita. Abbiamo una buona possibilità di prendere i tre punti e dobbiamo provarci fino alla fine”.

Marco Rizzo, Gioiella Prisma Taranto:

“Sappiamo benissimo che sarà un match importante giochiamo in casa di fronte al nostro pubblico e vogliamo riscattarci delle due sconfitte con Milano e a Civitanova. Con Milano avevamo espresso un buon gioco però non siamo riusciti a portare un punto a casa, poi a Civitanova al terzo stavamo giocando alla pari, ma non è bastato. Stiamo lavorando in palestra concentrati e determinati perché vogliamo fare risultato e soprattutto riscattare quella partita dell’andata che non abbiamo proprio giocato a parte il terzo set in cui ci stavamo poco a poco riprendendo però non era stata una buona partita da parte nostra quindi siamo molto concentrati e focalizzati per vincere questa partita. Abbiamo bisogno di punti ora mancano solo 10 partite alla fine, il campionato entra nel vivo e ogni partita diventa ancora più fondamentale rispetto a tutte quelle che abbiamo giocato prima”.