Topi a scuola, in via Bachelet aule ancora vuote

Topi a scuola, arrivano le rassicurazioni, ma non bastano ai genitori della scuola dell’ Infanzia e Primaria, dove le classi sono vuote dal 3 dicembre, alla vigilia della protesta davanti i cancelli del plesso, che fa parte del Comprensivo Emma Castelnuovo. C’è persino chi medita di cambiare scuola al proprio figlio. Eppure sembravano risolti i problemi che hanno attanagliano piccoli e genitori, che attendono la garanzia scritta circa l’accessibilità ai locali scolastici. La derattizzazione avvenuta nel weekend non ha portato gli effetti sperati. Sono stati trovati escrementi di topo e le trappole vuote.

L’unica certezza é durante le vacanze di Natale, continueranno i lavori di sanificazione e messa in sicurezza dell’immobile. In particolare avverrà la sostituzione dei pannelli usurati del controsoffitto, per evitare l’ eventuale passaggio di ospiti indensiderati.

A Latina, nel frattempo. si è diffusa una sorta di “paura del topo”, una psicosi generale che ha colpito i genitori anche di altre scuole comunali, dove sono stati stati avvistati roditori, zona mense compresa, con tanto di pec si segnalazione inviata al Comune.