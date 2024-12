Topi a scuola, la protesta dei genitori in via Bachelet

Non è stata trovata alcuna soluzione, se non qualche trappola, per l’allarme topi nella scuola di via Bachelet a Latina. Questa mattina i genitori degli alunni del plesso dell’ IC Emma Castelnuovo, frequentato dagli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria hanno deciso di protestare pacificamente di fronte il plesso dell’istituto Emma Castelnuovo, decidendo così, per l’incolumità dei loro bambini, di non farli entrare in classe. Alcuni dei piccoli erano presenti, mentre altri sono rimasti direttamente a casa.

Non ha portato le conseguenze sperate dunque l’incontro di ieri pomeriggio in Comune tra preside, vicepreside e tecnici comunali. Ora l’intenzione da parte dei genitori è quella di proseguire con la manifestazione spontanea, tenendo a casa i figli almeno per tutta la settimana. Un tarlo quello dei topi, uno dei quali è spuntato dal water, immagine diventata virale. Quella dei topo è una problematica, che si aggiunge a quella delle inflitrazioni piovane che non coinvolgono solo l’istituto di via Bachelet, ma gran parte delle scuole del capoluogo.