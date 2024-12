Topi in via Bachelet, la polemica dell’opposizione: “Si poteva evitare”

L’opposizione in Consiglio comunale critica aspramente la gestione dell’emergenza nella scuola di via Bachelet a Latina, sottolineando la tardiva reazione dell’amministrazione.

“Sull’emergenza topi nella scuola di via Bachelet ci saremmo aspettati un intervento perentorio da parte dell’amministrazione. Il problema non è di oggi, la dirigente scolastica l’ha segnalato agli uffici preposti ben due mesi fa. Inevitabile e legittima la protesta dei genitori davanti al plesso ieri mattina”. – dichiarano in una nota.

Le forze di minoranza (Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032) evidenziano come il Comune abbia annunciato interventi solo dopo le manifestazioni di protesta, senza un confronto diretto con le famiglie: “Con un comunicato diffuso nel primo pomeriggio di lunedì l’Ente rassicurava sulla presa in carico dell’emergenza e annunciava una riunione tecnica l’indomani per capire il da farsi. Sarebbe stato opportuno un intervento più incisivo. Solo oggi, a seguito delle proteste, il Comune si è deciso a organizzare una riunione con i genitori. Nessuno pretende una risoluzione nell’immediato, ma si sarebbe potuto fare almeno il gesto di presentarsi a scuola, oggi, per un confronto con la preside e i genitori. Invece l’amministrazione ha preferito non metterci la faccia, limitandosi a rassicurazioni comunicate a mezzo stampa”.

L’opposizione punta il dito contro le difficoltà dell’amministrazione nella manutenzione degli edifici scolastici e richiama episodi recenti, come la chiusura della scuola di via Quarto e i problemi di riscaldamento in altri plessi.