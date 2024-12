Topi nella scuola di via Bachelet, tavolo in Comune per la derattizzazione del plesso

Il Comune di Latina, in relazione alla criticità emersa all’interno del plesso scolastico di via Bachelet, correlata all’avvistamento di un topo, ha avviato una specifica attività di valutazione di un intervento di derattizzazione straordinaria, da affiancare ai sistemi di prevenzione e protezione già attivi ed ulteriormente implementati dal mese di ottobre scorso.

Nella mattinata di oggi, su indirizzo del sindaco Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone hanno ricevuto una delegazione di genitori per comunicare in che modo l’amministrazione comunale si sta muovendo, di concerto con l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, affinché siano tutelate la salute e la pubblica incolumità.

Il sindaco Celentano, sempre questa mattina, ha avuto una riunione con il direttore generale del Comune, l’ingegnere Agostino Marcheselli, e gli assessori e i dirigenti di tutti i dipartimenti interessati per competenza, richiedendo la massima attenzione alla problematica e la rapidità di intervento.

E’ programmata, per domani mattina, una riunione tecnica per valutare tutte le modalità percorribili per intervenire nel più breve tempo possibile, e con un intervento straordinario, al fine di scongiurare l’ipotesi di una eventuale chiusura del plesso prima delle vacanze natalizie.