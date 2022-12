Tor Tre Ponti, Mirability: domani il pranzo di beneficenza

I volontari di “Angelus Meus” hanno organizzato per domani 11 dicembre un pranzo di beneficenza a favore della Cooperativa Sociale “Mirability”, specializzata nell’assistere e far crescere dei ragazzi speciali, e a favore dell’associazione “Change for Pet”.

L’evento si terrà a Tor Tre Ponti, nella sala parrocchiale della Chiesa di San Paolo Apostolo.

La giornata prevede, oltre ad un gustosissimo e ricco menu, svariati intrattenimenti per grandi e piccoli.

Saranno gli stessi ragazzi di Mirability a cimentarsi nelle vesti di camerieri e ad animare la festa con musica e balli

Il gran finale sarà riservato ad una lotteria solidale con premi offerti da tante realtà commerciali e da due società sportive del capoluogo, il Latina Calcio ed il Cos Latina.

Info e prenotazione al 328 9438720