Torna a Cori la festa dedicata alla Madonna del Soccorso

Si avvicina a Cori la festa dedicata alla Madonna del Soccorso. Una ricorrenza particolarmente cara alla comunità e molto sentita anche dagli abitanti delle zone limitrofe, sia come momento religioso che per le occasioni di convivialità legate ai festeggiamenti civili. Quest’anno la festa si terrà nei giorni 10, 11, 12 e 13 Maggio.

Con un fitto calendario verrà ricordata l’apparizione della Vergine, avvenuta nel maggio 1521, alla piccola Oliva Iannese, che durante un violento temporale si perse sul monte delle Ginestre. Da quel giorno cominciarono diversi pellegrinaggi sul posto, dove dapprima fu edificata una piccola chiesetta dedicata alla Madonna della Ginestra, sostituita nel 1639 dal Santuario della Madonna del Soccorso grazie ai miracoli attribuiti alla Vergine Maria.

Da allora la seconda domenica di maggio si celebra la Madonna del Soccorso, con una

solenne processione, unendo questi festeggiamenti con le celebrazioni religiose del mese mariano. I coresi nutrono una profonda devozione per la Madonna del Soccorso e si recano ogni anno in processione al santuario a lei dedicato, sulla montagna che sovrasta il paese, pregando, intonando inni e offrendo pesanti ceri. E nel luogo dell’apparizione anche quest’anno, di notte, verrà acceso un faro, simbolo della via da percorrere illuminata da Maria.