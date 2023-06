Torna a Latina il Lazio Pride, il primo evento giovedì 8 giugno

“Lazio Pride nasce dall’esigenza di portare il Pride nelle città di provincia, in luoghi profondamente diversi e periferici rispetto alle città metropolitane. – dichiara Anna Claudia Petrillo, segretaria Lazio Pride – Sfilare nelle strade della propria città significa non solo essere visibili, ma lanciare un messaggio di speranza a chi ancora oggi non si sente al sicuro nell’uscire allo scoperto e a chi ha scelto di andare a vivere altrove. Siamo partiti da Latina nel 2016 e nel 2017, in seguito abbiamo portato il Pride in tutti i capoluoghi del Lazio e l’8 luglio torneremo nel capoluogo pontino con una grande novità: la parata. Il Pride attraverserà i luoghi simbolici della città, ci riapproprieremo di monumenti, luoghi storici, di aggregazione sociale e culturale, perché sono di tutte le persone che li attraversano e perché le nostre identità esistono, sono plurali e non invisibili. È una scelta ambiziosa, ma è il senso stesso del Lazio Pride ad esserlo. A giugno, per il mese del Pride, ci saranno tanti eventi che ci accompagneranno fino alla parata dell’8 luglio”.