Torna a Palazzo Caetani il Fondi Music Festival

Si terrà domani 13 luglio, con inizio alle 21:30 a Palazzo Caetani, il primo di cinque concerti estivi previsti nel programma del Fondi Music Festival, la rassegna a cura del direttore artistico Gabriele Pezone che, da 13 anni, si propone di promuove la musica classica e valorizzare le più suggestive location storiche della città.

Domani sarà la volta del pianista Stefano Brizzi che eseguirà un programma sospeso tra virtuosismi e grandi classici: da Chopin a Rachmaninov, da Liszt a Schubert.

Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti estivi “Un mare di eventi… a Fondi” e sarà seguito da altre quattro date: 2 e 9 agosto sempre a Palazzo Caetani, 23 agosto presso la chiesa di San Magno e 27 settembre presso la Sala Lizzani.

Stefano Brizzi: per saperne di più sull’artista

Stefano Brizzi è un giovane pianista nato a Fondi (LT) nel 2007 che si avvicina allo studio del pianoforte all’età di 7 anni.

Il suo percorso musicale, accompagnato inizialmente dal M° Luigi Carroccia, lo vede frequentare, a partire dal 2021, il corso di alto perfezionamento in pianoforte presso l’Accademia internazionale AIMART di Roma, sotto la guida del M° Giorgia Alessandra Brustia.

A partire dal 2018 ha conseguito premi in diversi concorsi internazionali, tra i quali si distingue, nel 2022, il 1° premio nella fase di selezione nazionale del Concorso pianistico Steinway per giovani talenti, con diritto alla partecipazione alla finale italiana di Verona dove conquista il Premio speciale “Iancu Tucarman”.

Nel 2023 vince il primo premio assoluto (cat. C) al primo concorso pianistico on line Henryk Melcer Piano Competition (Polonia) e il Primo premio (cat. C) al concorso pianistico internazionale Orbetello – junior.

Numerose le sue partecipazioni ad importanti eventi musicali quali, ad esempio, la rassegna Fondi Music Festival (2021-22), il 40° Corso Internazionale di interpretazione musicale – Associazione Umbria classica (2022), l'”Euro music festival & Academy” di Stettino (Polonia, 2023), le Settimane Musicali internazionali inaugurate con un suo personale concerto a Rocca Grimalda (Alessandria, 22 giugno 2024).

Nel corso del 2023 e del 2024 si è più volte esibito a Roma (Accademia di Ungheria), a Vienna e a Kalisz (Polonia). Importantissimo il suo Recital presso l’Auditorium di S. Spirito di Vibo Valentia (settembre 2023) e, soprattutto, il Recital tenuto presso la Filarmonica “George Enescu” di Bucarest (Ateneo Romano, stagione 2023-24) organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, nel quale ha suscitato notevole interesse di pubblico imponendosi anche all’attenzione della critica che gli ha dedicato recensioni e articoli su riviste specializzate quali “Adevarul” e sulla TV nazionale rumena.

Recentissimi, infine, i primi premi assoluti conquistati a Roma nel Concorso internazionale “San Vigilio In…canto” 2024 e a Bologna nel XIII concorso internazionale “Andrea Baldi”.