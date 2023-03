Torna a Priverno la Sagra Falia & Broccoletti

A Priverno, torna la Sagra Falia & Broccoletti, la grande kermesse gastronomica e culturale, giunta alla sua XVII edizione, organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio del Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv e Centro Operativo Circe.

Le eccellenze enogastronomiche privernati, la falia, realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata e i broccoletti, coltivati nella Valle dell’Amaseno, conosciuti con il nome di “Spadoni”, diventano i grandi protagonisti di una delle feste più importanti della tradizione di Priverno, che verrà celebrata domenica 12 marzo, in Piazza Giovanni XXIII, con un ricco calendario di eventi e manifestazioni.

Dalle pedalate in mountain bike ai cammini, ai raduni, alla cucina, passando per le iniziative culturali, il ricco programma interesserà il centro storico dalle ore 9,00 fino a sera, consegnando ai cittadini e ai visitatori golosi, quel sapore conviviale, in un mélange di piatti tradizionali, musica popolare, artisti di strada, giochi di una volta, visite guidate, sfilate di pedali e motori e tante altre sorprese.

Novità di questa diciassettesima edizione, il coinvolgimento di alcune cantine vinicole del territorio e dell”Associazione Capol (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), per cui sarà possibile degustare vino e olio, presso gli spazi espositivi dei Portici Comunali Paolo Di Pietro.

All’ora di pranzo si apriranno le danze culinarie tradizionali, e sarà possibile degustare la falia e i broccoletti, per tutto il giorno, fino ad esaurimento scorte.

In una manifestazione così non poteva mancare il concerto pomeridiano di musica popolare del gruppo “I Salta Pizzica”.

Per partecipare alla sagra, si può giungere direttamente a Priverno in macchina o in treno, ma anche attraverso la Via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo) e, per chi viaggia in camper, un’area sosta attrezzata nel centro urbano della città permette di pernottare raggiungendo a piedi la manifestazione.

Il programma nella locandina allegata



Per qualsiasi informazione, contattare i numeri 3282479922 e 3311930988 assinsiemepriverno@gmail.com

Infopoint piazzale XX settembre a cura dell’Associazione Lepino Sclerosi Multipla Ester