Torna a Sabaudia ‘Libri nel Parco’, Dacia Maraini ospite d’onore della rassegna

L’associazione Sabaudia Culturando, torna ad aprire l’estate culturale della città di Sabaudia con l’ottava edizione della rassegna “Libri Nel Parco – quando la cultura incontra la natura”.

Appuntamento a domani alle ore 18:30 presso la corte comunale con un’ospite molto importante per Sabaudia e per l’associazione, Dacia Maraini.

Dacia Maraini presenterà nella città delle dune il suo libro “Caro Pier Paolo” edito da Neri Pozza e modererà l’incontro la giornalista Roberta Sottoriva, alla presentazione interverrà lo scrittore e giornalista Eugenio Murrali.

Il libro vuole rievocare il rapporto di amicizia, intimità, confessioni e scambi polemici che la scrittrice aveva con il suo amico Pasolini. Un ritratto distante dalla retorica ammantata di scandalo e nostalgia che si stava sovrapponendo al ricordo del poeta-regista-romanziere per il suo Centenario.

“Il 12 luglio per noi è una data importante, chiudiamo il ciclo di incontri che abbiamo organizzato nei mesi scorsi, “Pasolini: dalle rogge alle dune”, e apriamo la nostra ottava edizione di “Libri Nel Parco” con il nostro Socio Onorario Dacia Maraini in ricordo di Pier Paolo Pasolini. Ci teniamo a ringraziare ancora una volta il Comune di Sabaudia per aver concesso il patrocinio ad entrambe le rassegne e il Comitato Nazionale per il Centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Da sempre la nostra missione è quella di regalare alla città eventi culturali di pregio con un occhio sempre alla nostra città”- commenta il Presidente di Sabaudia Culturando, Laura Plata.

Il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 21:30 con Giancarlo De Cataldo che presenterà il suo ultimo libro “La svedese” e modererà l’incontro il giornalista Vittorio Buongiorno.