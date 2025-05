Torna agibile la palestra polifunzionale di Borgo Flora

Dopo un lungo intervento di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, torna a disposizione di grandi e piccini la palestra polifunzionale di Borgo Flora. L’intervento, avviato a settembre 2024, ha riguardato l’adeguamento dei servizi igienici, la realizzazione della rampa di accesso per consentire l’utilizzo della struttura ai disabili, il rifacimento della pavimentazione della palestra e l’adeguamento dell’impianto elettrico.

E’ stato inoltre realizzato un sistema integrato di ventilazione meccanica e si è provveduto alla sostituzione degli infissi danneggiati oltre che alla tinteggiatura interna dei locali e un risanamento generale. Di particolare rilevanza la messa in posa di una pavimentazione sportiva indoor in gomma. Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del bando “Sport senza barriere” di 50mila euro, al quale il Comune ha aggiunto 29mila euro.

Al taglio del nastro questa mattina erano presenti il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, gli assessori ai Lavori pubblici Andrea Santilli, allo Sport Gaetana Capasso, alla Scuola Stefania Krilic, il consigliere delegato alle periferie Elio Sarracino oltre alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Monda-Volpi” Nunzia Malizia. La palestra e gli studenti sono stati benedetti dal vice parroco di Borgo Flora don Fredy Ramirez. “Con questo intervento – ha sottolineato il sindaco Mantini – è stato restituito alla comunità un bene importante e purtroppo inutilizzato da tempo perché inagibile. Ora questo spazio polifunzionale torna ad essere a disposizione non soltanto per attività di carattere sportivo ma anche socializzanti e ricreative sia per la scuola adiacente che per tutta la comunità di Borgo Flora”.