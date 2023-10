Torna al Palasport lo spettacolo del futsal con il Conit Cisterna

Torna lo spettacolo del futsal al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna. Sabato 28 alle ore 18:00 il Conit Cisterna torna a giocare davanti al suo pubblico in occasione della sfida con il Mirafin Ardea, match valido per la terza giornata del campionato di calcio a cinque di serie B. Il Cisterna, dopo le due vittorie consecutive contro Club Sport Roma (3-2) e Città di Cagliari (2-4), si prepara a vivere un’altra grande sfida contro il Mirafin che arriva a Cisterna dopo il successo casalingo (3-1) nel derby con il Pomezia mentre al debutto il Mirafin aveva sfiorato il pari nella trasferta di Ciampino (7-6).

«Siamo consapevoli che i nostri avversari possono fare molto bene in questo campionato e per questo possiamo dire che questo sarà il vero primo big match della stagione che dovremo affrontare con il massimo della determinazione e del ritmo – assicura Christian Stasino, laterale del Conit Cisterna – Arriviamo da due vittorie molto importanti ma sicuramente non entusiasmanti sotto il profilo del gioco: ci stiamo allenando con grande passione e intensità per farci trovare pronti per la partita di sabato ma anche in un’ottica stagionale. Per quanto riguarda me sto continuando a lavorare con tanta voglia di continuare a crescere e migliorare, mentalmente sto molto bene e sono fiducioso per questa nuova stagione».

Quella di sabato sarà un’intera giornata dedicata al grande futsal a Cisterna e con l’occasione la società dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martina ha organizzato un programma ricco di appuntamenti tutti da seguire: l’appuntamento per tutti è fissato alle 14:00 quando inizierà il riscaldamento della partita del campionato di serie D che vedrà protagonista la squadra del Conit Cisterna che partecipa al campionato di futsal di serie D (fischio d’inizio alle ore 15:00), alle 16:30 è in programma l’esibizione della scuola calcio Conit Cisterna, altro fiore all’occhiello della società, alle 17:10 inizia invece il riscaldamento della sfida del campionato di serie B. Alle 17:50 sul parquet del palazzetto di Cisterna andrà in scena lo spettacolo dell’esibizione di danza dell’accademia di arte e spettacolo Mga Studios, che precederà l’inizio della partita. Gli artisti scenderanno di nuovo sul parquet di Cisterna per l’ultima esibizione anche nell’intervallo della partita.

Il programma della giornata (sabato 28 novembre 2023)

al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna di Latina

Ore 14:15 inizio riscaldamento serie D

Ore 15:00 inizio partita campionato di serie D

Ore 16:30 esibizione della scuola calcio Conit Cisterna

Ore 17:10 inizio riscaldamento serie B

Ore 17:50 esibizione accademia di arte e spettacolo Mga Studios

Ore 18:00 inizio partita campionato di serie B Conit Cisterna – Mirafin

Intervallo esibizione accademia di arte e spettacolo Mga Studios