Torna domenica la settima edizione di Itri Moda

Prenderà il via domenica sera alle ore 21.30 in Piazza Umberto I la settima edizione di ‘Itri Moda’, l’appuntamento che parla di stile, di moda, di costume. La sfilata coinvolgerà non solo nomi della moda nazionale ma anche operatori locali.

L’ingresso è gratuito, sino ad esaurimento dei posti, e sarà un modo per fare il punto delle tendenze e delle mode che hanno caratterizzato l’estate 2023.

La serata, presentata da Anthony Palmieri è organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Proloco. Una sfilata a 360°, intervallata dallo spettacolo di Dio Giordano Show, che darà modo a tutti gli operatori di mostrare il loro lavoro e valorizzare un campo in cui l’Italia detta la linea a livello planetario.