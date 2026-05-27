Torna “Elettron” a Piana delle Orme: due giorni tra tecnologia e collezionismo vintage

Il Museo Piana delle Orme si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Elettron 2026”, la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica, dell’informatica e dei radioamatori, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale per appassionati ed esperti del settore, che trasformerà il polo espositivo di Borgo Faiti in un grande spazio dedicato alla tecnologia, tra componentistica specializzata, strumentazione radio professionale, informatica, editoria tecnica e collezionismo vintage.

L’evento, organizzato dal 773 Radio Group, aprirà i battenti sabato dalle 9.00 alle 19.00, mentre domenica chiuderà alle 15.00. L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.

Un’occasione non solo espositiva, ma anche di incontro e scambio tra appassionati, con la possibilità di scoprire pezzi rari e approfondire il mondo delle telecomunicazioni in un contesto altamente specializzato.

Gli organizzatori guardano già al futuro e hanno annunciato il prossimo appuntamento con “Onde Antiche”, previsto per il 26 e 27 settembre 2026.