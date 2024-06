Torna il caldo torrido a Latina, allerta arancione per la giornata di domani

Torna il caldo torrido a Latina. Stando alle previsioni, nella giornata di domani il termometro toccherà quota 35 gradi. Temperature alte quindi che hanno portato il Ministero della Salute a diffondere un bollettino ad allerta arancione.

Nel capoluogo pontino sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di domani con una temperatura minima di 23 gradi ed una massima di 35. Si prospetta dunque un estate all’insegna del caldo torrido e dell’afa. Un’estate che secondo gli esperti di Ener2Crowd.com, piattaforma di investimento e risparmio sostenibile numero uno in Italia, avrà temperatura ancora più maggiori rispetto alla stagione passata nella quale si erano registrati record di temperatura con pochi superiori a 46 gradi.

Le proiezioni infatti prevedono per luglio e agosto anomalie termiche su tutta l’Europa meridionale con scarti di +2° rispetto alle medie, sopratutto in Italia.