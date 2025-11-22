Torna il freddo in provincia, prime nevicate tra Lepini e Aurunci

Primo assaggio di “vero” freddo e prime nevicate in provincia di Latina. Il brusco calo delle temperature che ha investito l’Italia intera non ha risparmiato nemmeno il nostro territorio, con i Monti Lepini che si sono risvegliati sotto la prima spolverata di neve della stagione.

Un velo bianco ha ricoperto la dorsale del Monte Semprevisa, regalando spettacolo agli amanti della montagna. Precipitazioni nevose che hanno interessato anche il Sud pontino. Anche gli Aurunci infatti hanno mostrato al risveglio un timido rivestimento di colore bianco.