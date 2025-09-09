Torna il maltempo, da stasera allerta arancione su tutto il Lazio

Torna il maltempo sul Lazio. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida dalla tarda serata di oggi, 9 settembre, e per tutta la giornata di domani, 10 settembre. Secondo il bollettino, la regione è pronta ad affrontare condizioni meteorologiche di forte intensità con piogge pesanti e temporali persistenti.

I fenomeni potrebbero presentarsi con maggiore intensità puntuale e rapida evoluzione, accompagnati da fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento. Gli esperti avvertono che si potrebbero verificare allagamenti improvvisi, allagamenti e disagi significativi al traffico urbano ed extraurbano.

Le autorità invitano i cittadini a prendere precauzioni: limitare gli spostamenti non prioritari, evitare cantieri e rifiuti esposti, monitorare costantemente le condizioni meteo e seguire eventuali indicazioni delle autorità locali. Si raccomanda particolare attenzione alle criticità nelle aree più vulnerabili e ai mezzi pubblici, già soggetti a possibili rallentamenti o interruzioni.