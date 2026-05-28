Torna il maltempo su Lazio, allerta gialla anche in provincia di Latina

Torna il maltempo nel Lazio. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta gialla per il rischio di forti temporali e criticità idrogeologiche. Il bollettino, emesso dal Centro Funzionale Regionale, è valido a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, e si estenderà per l’intera giornata di domani, venerdì 29 maggio. Secondo gli esperti meteo, sono attese piogge e rovesci temporaleschi, da isolati a sparsi, che colpiranno in modo particolare i settori interni e l’area appenninica della regione.

Il bollino giallo interessa da vicino anche la provincia di Latina, inserita ufficialmente nella zona di allerta “F – Bacini Costieri Sud”. Sia per la giornata di oggi che per quella di domani, nel pontino il livello di attenzione resterà alto per il rischio di furiose piogge improvvise e potenziali allagamenti. Dalla Protezione Civile è già partita la macchina della prevenzione, con l’invito ai Comuni e agli enti locali ad attivare le procedure d’emergenza previste. Massima prudenza viene raccomandata anche ai cittadini, specialmente a chi si metterà alla guida o dovrà spostarsi durante le fasi più acute del maltempo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e i bollettini ufficiali rimangono consultabili sul sito internet della Protezione Civile del Lazio.