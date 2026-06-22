Torna il maltempo sul Lazio, allerta gialla dalle prime ore di stasera

Il grande caldo degli ultimi giorni sembra concedere una tregua. Il meteo sul Lazio dovrebbe cambiare rapidamente e la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per condizioni avverse a causa dell’arrivo di piogge e temporali.

Il bollettino prevede una prima fase di maltempo dal pomeriggio di oggi, 22 giugno, per le successive 3-6 ore, e una replica con le stesse modalità nel pomeriggio di domani, 23 giugno.

L’instabilità colpirà soprattutto i settori interni e appenninici, dove sono attese precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale. Dopo giorni di sole fortissimo, le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida per il rischio di asfalto scivoloso e repentini cali di visibilità.