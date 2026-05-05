Torna il Villaggio Coldiretti a Latina: appuntamento dal 22 al 24 maggio

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha richiamato oltre 60mila visitatori, il Villaggio Coldiretti torna a Latina dal 22 al 24 maggio in Piazza del Popolo. Per tre giorni il centro cittadino si trasformerà nuovamente in un grande villaggio contadino dedicato alle eccellenze dell’agricoltura pontina e laziale, tra degustazioni, laboratori, convegni e attività per tutta la famiglia.

L’iniziativa, realizzata da Coldiretti Latina in collaborazione con il Comune di Latina, porterà in piazza aziende agricole, produttori, mercato di Campagna Amica, street food contadino, fattorie didattiche, masterclass e spazi di approfondimento sui temi della sostenibilità, della salute e della sana alimentazione.

“Dopo la straordinaria partecipazione registrata lo scorso anno, abbiamo voluto riportare il Villaggio Coldiretti a Latina nello stesso luogo che ha accolto una risposta così importante da parte dei cittadini – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili –. Saranno tre giornate dedicate alla valorizzazione delle nostre imprese agricole, delle produzioni locali e del legame tra agricoltura e comunità”.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano gli Agrichef con i piatti del territorio a chilometro zero, la scuola di cucina, i laboratori del gusto, le degustazioni di olio, vino e birra agricola, oltre alle masterclass con i casari per imparare a fare la mozzarella. Spazio anche all’olio con Unaprol, che curerà degustazioni guidate e incontri dedicati all’assaggio.

Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli, con fattorie didattiche, attività educative, laboratori per bambini e famiglie, oltre al ritorno di Pompieropoli con i Vigili del Fuoco e alle iniziative dell’Enci. Domenica sarà inoltre dedicata agli studenti degli istituti comprensivi del territorio con il contest “Tesori Pontini”, pensato per promuovere l’educazione alimentare.

Non mancheranno gli stand istituzionali delle forze dell’ordine, le realtà del territorio, gli spazi dedicati alla salute e all’innovazione, oltre a convegni, workshop e dibattiti ospitati a Casa Coldiretti. In programma anche momenti di intrattenimento serale.

“Per Latina questa manifestazione rappresenta non solo una vetrina d’eccellenza per i prodotti a chilometro zero e il Made in Italy, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale”, ha sottolineato il sindaco Matilde Celentano.

Per tre giorni Piazza del Popolo tornerà così a essere il cuore pulsante dell’agricoltura pontina, tra tradizione, qualità e identità del territorio.