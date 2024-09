Torna la Festa del Pesce Azzurro, tutto pronto per la XVI Edizione

Tutto pronto a San Felice Circeo per la sedicesima edizione della Festa del Pesce Azzurro, un evento che celebra la tradizione culinaria locale. Organizzata da “La Voce delle Donne” e supportata dall’Arsial, la festa si terrà sabato 7 settembre a Piazzale Cresci (Rio Torto). La manifestazione, nata negli anni ’70 e rilanciata negli anni 2000, offre gratuitamente un percorso enogastronomico dedicato al pesce azzurro. Il programma include una sfilata degli Sbandieratori di Cori e degustazioni accompagnate da musica dal vivo. Il sindaco Monia Di Cosimo ha espresso soddisfazione per la continuità dell’evento, ringraziando l’Arsial per il supporto.