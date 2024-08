Torna l’afa sull’Italia, a Latina clima da bollino rosso

Dopo una breve pausa, l’afa torna a farsi sentire con un incremento dei bollini rossi che segnalano i potenziali rischi per la salute legati alle ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute ha aggiornato la situazione, prevedendo per giovedì 29 agosto un’allerta rossa in sei città italiane, tra cui Latina.

Attualmente, il bollino rosso è attivo a Latina e Roma. Tuttavia, a partire da domani, l’allerta si estenderà a Bari, mentre giovedì includerà anche Firenze, Frosinone e Trieste. Questo porta il totale a sei città con allerta rossa, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. Il numero dei bollini rossi è comunque inferiore rispetto ai 22 registrati il 14 agosto.

Per Latina, si consiglia di adottare precauzioni per prevenire i rischi associati al caldo intenso, come mantenersi idratati, evitare l’esposizione prolungata al sole e utilizzare aria condizionata o ventilatori per alleviare il disagio causato dall’afa.