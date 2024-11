Torna l’allarme furti a Latina, svaligiata una villa trifamiliare a Bainsizza

Con l’avvicinarsi delle feste tornano a colpire nella zona di Latina e periferia gli specialisti dei furti. Come riportato da Latina Oggi, questa volta i ladri d’appartamento hanno colpito nei territori di Borgo Bainsizza dove, completamente indisturbati e approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno svaligiato una villa trifamiliare in via della Speranza.

I proprietari erano usciti nel primo pomeriggio e una volta rientrati nella serata, hanno fatto la tremenda scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno fatto un primo accertamento. I ladri dopo aver forzato gli infissi, sono riusciti ad introdursi nelle unità abitative facendo razzia di soldi e gioielli.