Torna Lazio in Tour 2026: i trasporti saranno gratis fino al 15 settembre

Trasporti gratis dal 1 luglio al 15 settembre. Torna l’iniziativa Lazio in Tour che, anche per l’edizione 2026, permette ai giovani tra i 16 e i 25 anni di poter usufruire, senza dover spendere alcunché, di treni regionali Trenitalia, Cotral e linee che aderiscono all’iniziativa.

Le uniche postille sono due e fanno riferimento alla residenza (bisogna essere residenti nel Lazio) e alla durata del servizio: accedendo, infatti, tramite l’app “Bella X Noi”, si potrà richiedere un coupon dalla validità di un mese, che inizierà a funzionare dal momento dell’attivazione sino alla data di scadenza (30 giorni effettivi).

Momentaneamente il servizio non è ancora disponibile, ma la promo “Lazio in Tour 2026″, approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Ghera e dell’assessore Baldassarre, è una grande mano per tanti giovani pendolari – del pontino e del Lazio tutto – impegnati nella sessione estiva, nel lavoro e nello svago. La Regione ha quindi stanziato 500mila euro per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale con un importante sguardo alla valorizzazione del territorio laziale.