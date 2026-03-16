Torna l’incubo alle “Arlecchino”: forte esplosione e auto in fiamme

Torna la paura tra i residenti dei palazzi “Arlecchino”. Nella tarda serata di ieri, un nuovo attentato ha scosso il civico 6 di via Guido Rossa, confermando un clima di intimidazione che sembra non avere fine.

Il quartiere è stato svegliato da un forte boato, causato probabilmente dall’esplosione di una bomba carta. Pochi istanti dopo infatti, le fiamme hanno avvolto e distrutto una Fiat 600 appartenente a un condomino. L’uomo era già finito nel mirino dei malviventi solo pochi giorni fa, quando ignoti avevano pesantemente danneggiato il parabrezza di un’altra sua vettura.

Secondo le prime testimonianze, un uomo è stato visto fuggire proprio mentre divampava il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano per incendio doloso.

L’episodio non è isolato, ma si inserisce in una precisa strategia criminale. Il complesso “Arlecchino” è da tempo teatro di una lotta dei residenti onesti contro illegalità e degrado: infatti tra lo scorso settembre e novembre si erano già registrati lanci di bottiglie incendiarie negli androni dei palazzi.

Le forze dell’ordine collegano questi atti alle attività di contrasto allo spaccio che hanno colpito le organizzazioni criminali della zona. La tensione resta altissima, la comunità ora chiede interventi urgenti per garantire la massima sicurezza.