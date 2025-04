Due villette svaligiate e una terza salvata da un sistema d’allarme. Torna l’incubo degli specialisti dei furti a Borgo San Michele, dove nella tarda serata di giovedì una banda di ladri professionisti ha preso d’assalto due abitazioni del centro abitato.

Verso ora di cena le due villette erano incustodite ed i banditi hanno avuto tutto il tempo necessario per agire in piena tranquillità, smurando, addirittura in un caso, una cassaforte. I ladri hanno poi pensato ad un terzo colpo in fila, sventato però dal sistema di allarme di un’altra villetta poco distante dalle altre due.

Al caso ora stanno indagando i carabinieri della Compagna di Latina, che hanno con attenzione ispezionato i due appartamenti svaligiati. Al vaglio dei militari anche le immagini di video sorveglianza della zona, sperando che possano aver ripreso qualche dettaglio utile sui rapinatori.