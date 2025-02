Tornano i ‘ladri meccanici’: rubati gli sportelli di una BMW in sosta

L’incubo dei furti di componenti auto torna ad agitare Latina. Dopo un periodo di relativa calma, i cosiddetti “ladri meccanici”, come raccontato dall’edizione odierna di LatinaOggi, sono tornati in azione, mettendo a segno colpi sempre più audaci. L’ultimo episodio si è verificato nella notte di ieri in via Siciolante, dove una BMW Serie 1 è stata depredata dei due sportelli della fiancata destra.

L’ultimo colpo

I ladri hanno agito con precisione: per aprire la serratura dall’esterno, hanno infranto un vetro sul lato opposto senza danneggiare i cristalli degli sportelli trafugati. Il furto è stato scoperto solo ieri mattina, quando il proprietario ha trovato l’auto mutilata.

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni scorsi, un’altra BMW è stata smontata con la stessa tecnica: in quel caso, i ladri hanno puntato alla plancia interna. Anche i furti di ruote stanno tornando con una certa frequenza, segno che la banda potrebbe essere tornata operativa dopo un periodo di pausa.