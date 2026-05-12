Tornano le “Serate delle Lucciole” al parco Pantanello

Tornano all’Oasi Parco Naturale Pantanello le “Serate delle Lucciole”, gli appuntamenti serali dedicati all’osservazione di uno dei fenomeni naturali più suggestivi della primavera e dell’inizio dell’estate.

Le iniziative sono organizzate dalla Lipu di Latina grazie al lavoro dello staff e dei volontari impegnati nell’area naturale di proprietà della Fondazione Roffredo Caetani e si svolgeranno tra maggio e giugno all’interno del Parco Pantanello, a Cisterna di Latina.

Le visite guidate, con inizio dopo le ore 20:45, accompagneranno i partecipanti lungo i percorsi dell’area naturalistica per osservare le lucciole nel loro habitat e vivere un’esperienza immersa nella biodiversità dell’oasi.

Gli appuntamenti in programma sono previsti nei giorni 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 maggio, oltre che il 6, 7 e 13 giugno.

I biglietti sono acquistabili online a questo link: https://www.giardinodininfa.eu/collections/parco-pantanello

Per informazioni è possibile scrivere a: oasi-parcopantanello.frc@lipu.it.